ボートレース徳山のＧIII「日刊スポーツ杯争奪徳山オールレディース」は１９日、予選２日目が行われた。武井莉里佳（２５＝兵庫）は今月末が審査期限となる当地８月開催のプレミアムＧＩ「レディースチャンピオン」の選考順位でボーダーライン付近につけている。今節は勝率キープのためにも大敗は許されない状況だったが、エンジン抽選では使用３節で動き低調の３７号機を引いてしまい、初日は明らかに劣勢な舟足だった。