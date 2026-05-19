最初に結論：聞こえづらい“モヤ耳”を技術でアシスト！ カシオがイヤホン新製品新製品の注目ポイント！：特徴1：「音声の聞き取りにくさ」はシニア層だけでなく若年層でも課題特徴2：自然な聞こえを助けるオープンイヤー型イヤホンを開発特徴3：聞こえの改善で「コミュニケーションの質」も改善するカシオ計算機は5月19日、オーディオ領域の新製品・ヒアリングアシストイヤホン「earU（イヤユー）」の発表会を開催。会話の聞こえ