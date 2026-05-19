ボートレース芦屋のＧＩ「全日本王座決定戦開設７４周年記念」は５日目の１９日、準優３番勝負が行われた。１０Ｒは３コースの稲田浩二がコンマ０８のトップスタートでスリット先行するが、上條暢嵩（３２＝大阪）は１Ｍ、冷静なターンで先取り。ＢＳで後続を突き放し、優出一番乗りを決めた。「準優に関しては回ってなかったし合ってなかった。足はバランス型ですね。しっかり合えば全体的に強めで高水準の足。乗れるし伸びも