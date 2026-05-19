読者の実体験をもとにした衝撃のエピソードをご紹介します。恋人がおらず、少し寂しい日々を送っていた僕は、友人の勧めでマッチングアプリを始めることに。そこで「男友だちがいない」と話す、ピュアな雰囲気の女性と出会います。しかし、その出会いにはまさかの結末が待っていたのです……。恋人がいない日々から脱却！僕は当時、恋人がおらず、少し寂しい大学生活を送っていました。キャンパスで幸せそうなカップルを見かけるた