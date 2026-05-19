名古屋競馬所属の丸野勝虎騎手（５１）＝倉地学厩舎＝は８日、名古屋９Ｒでガジュノリホワイトに騎乗して１着。１９９２年４月の初騎乗以来、２万３２０８戦目で地方競馬通算３４００勝を達成した。丸野勝騎手は重賞７９勝。うち１勝はＪＲＡの２００３年東海Ｓ・Ｇ２で、９番人気のゴールドプルーフを制している。