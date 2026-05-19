１９日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜・午後８時）に、タレントの磯山さやかが出演。司会の明石家さんまに、激怒する場面があった。この日は、「ネオ北関東ＶＳ旧北関東」と題し、群馬県、栃木県、茨城県出身の古株有名人たちと新世代の有名人たち新旧メンバーが集まり、地元のアピール合戦を繰り広げた。オープニングでさんまが、茨城県を「いばらぎ」と言って出演者を紹介すると、茨城県出身の磯山は「