香川ファイブアローズ プロバスケットボールB3・プレーオフ決勝の第2戦、香川ファイブアローズは19日、あなぶきアリーナ香川で立川ダイスと対戦し、74対87で敗れました。 レギュラーシーズン1位でプレーオフに臨んだファイブアローズは、決勝で2連敗し、B3王者の座を逃しました。