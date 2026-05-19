ＳｉｘＴＯＮＥＳの松村北斗が１９日、静岡県庁で「静岡県誕生１５０周年記念アンバサダー委嘱式」に出席した。同県の島田市出身の松村は、爽やかなスーツ姿で登壇。「中学１年生から３年生の３年間、静岡にいながら新幹線で東京に通って活動していて、ずっと静岡が支えてくれていたので、改めて１５０周年という歴史の上で支えてもらっていたんだなと感じますし、少しでも尽力できることがあると思うと本当に名誉なこと」と、