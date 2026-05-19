巨人は福島・いわきで行われた首位・ヤクルトとの一戦を制し、阿部監督就任後最長タイとなる７連勝を飾った。平山功太外野手がプロ初、巨人の育成選手では松原以来２人目となる先頭打者アーチ。先発の戸郷翔征投手は復活を告げる７回１１５球を投げて５安打無失点の快投で今季初勝利を挙げ、いわきのファンを沸かせた。以下、戸郷のヒーローインタビュー。−今日のマウンドは。「ここ１年、半年くらい苦しい投球が続きながらも、