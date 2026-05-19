タイコスメブランドBabyBright（ベイビーブライト）から、新作「ベイビーブライト ムースブロウパウダーペンシル」が登場♡ ムースのように軽やかな描き心地と、自然にぼかしたようなふんわり眉が魅力のアイブロウです。2026年6月1日（月）12時より楽天市場でWEB先行発売、さらに6月上旬から全国のドン・キホーテ（一部店舗除く）でも順次販売されます。 ふんわり眉を叶える極細ペンシ