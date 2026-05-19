今年の暑さには「デカドリンク」！街中で、顔よりも大きなドリンクを持っている人を見たことありませんか?大容量なのに実は“お得”なんです！コンビニでも売上げを伸ばしていました。【写真を見る】自販機より安い！？高コスパの“デカ”ドリンク 便利な専用ホルダーも！「1〜2時間くらいかけて飲み切る」自動販売機より安い“デカドリンク”季節外れの暑さのなか、虎ノ門のオフィス街では、大きな飲み物を持っている方が多くみら