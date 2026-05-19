"火気厳禁の理由が物々しい公園"がSNS上で大きな注目を集めている。【写真】読んだら怖くなる「火気厳禁」看板「火気厳禁公園内は石油採掘跡地のため、天然ガスが発生しており火災の危険がありますので、火気の使用及び喫煙を禁止いたします。ご協力をお願いいたします」と書かれた看板。もし火がついたらどうなるのか…そう想像するとこの看板が一般的な公園などで見かける「火気厳禁」よりも飛び抜けてシリアスなものであるこ