◇セ・リーグ中日2―4阪神（2026年5月19日倉敷）中日は阪神に2―4で敗れ、借金は今季ワーストタイの13に膨らんだ。先発の金丸夢斗投手が誤算で、5回を被安打10の4失点で降板した。初回、先頭の岡城に左翼へ二塁打を浴びると、2死から4番・佐藤輝に左前打を浴び、先制点を献上。いきなり失点した。阪神と前回対戦した5日は7回2失点の好投で今季3勝目を挙げた。新人だった昨季も含め阪神戦はこの日の登板前までで通算3戦