◇パ・リーグオリックス2―1ソフトバンク（2026年5月19日京セラD大阪）オリックスが接戦を制し、連敗を4で止めた。初回1死二、三塁で太田が右犠飛を放って先制。続く2回も2死一塁で渡部の左前打が左翼・近藤の失策を誘い、一塁走者の若月が一気に生還した。投げては先発・九里が、5回4安打1失点と粘投。「野手の守りに助けられ、何とか粘って投げることができました。また次回に向けて、1イニングでも長く投げられるよ