5月18日午後、新潟市中央区で横断歩道を渡っていた8歳の男子児童と路線バスが衝突する事故がありました。 18日午後3時前、新潟市中央区東中通2番町の国道116号で路線バスを運転していた男性運転手から警察に「路線バスが小学生と衝突した」と通報がありました。 【近所の人】 「運転手が外に出てきて電話をしていたり、バスの中と外を行ったり来たり、警察の方と話したりしていた」 警察によりますと、8歳の男子児童が横断歩道