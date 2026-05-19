新潟県上越市で5月18日、ホームセンターのペットショップから体長1mを超えるヘビ1匹が逃げ出していることが判明。毒はないものの、 19日朝も警察官などが周囲の捜索にあたっていました。 【リポート】 「警察がペットショップ周辺の警戒に当たっています」 上越市下門前のホームセンターにあるペットショップから逃げ出した1匹のヘビ。 5月18日午後6時半ごろ、「飼育ケースの一部が割れて