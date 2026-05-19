6人組グループ・SixTONESの松村北斗が、静岡県誕生150周年記念アンバサダーに就任した。19日、静岡県庁内で委嘱式を行い、知事から委嘱状が交付された。知事との静岡にまつわるトークセッションや、静岡県イメージキャラクターであるふじっぴーも交えたスリーショットの記念撮影も実施された。【写真】笑顔が素敵！爽やかなブルーシャツ姿の松村北斗現在の静岡県に当たる地域は、古くは駿河、遠江、伊豆の3つの国に分かれてい