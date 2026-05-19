普段使いのリュックは、日々使うものだからこそ“何を優先するか”で満足度が変わる。通勤や街歩きで軽さを重視するのか、荷物が増えがちな日にも対応できる収納力を選ぶのか。Mont-bell（モンベル）の20Lモデルの中から、特徴の異なる2つを比較する。【写真】“軽く持つ日”か“しっかり背負う日”か…モンベルの20Lリュック■毎日使うか、持ち運ぶかで選ぶ荷物をしっかり持ちたい日が多いか、それとも“軽さ優先の日”が多い