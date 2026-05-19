19日午後1時ごろ、東京都奥多摩町日原の山中で、警視庁青梅署員が年齢や性別不明の遺体を見つけた。署によると、上半身がなく、周囲に大型動物のものとみられる足跡が複数残っていた。署はクマなどの動物に襲われた可能性もあるとみて、身元の特定を進める。14日に休日で山登りをしていた署員が登山道から100メートルほど離れた場所に遺体のようなものがあるのを確認していた。警視庁や猟友会が19日に付近を捜索し、遺体と判明