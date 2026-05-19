１９日午後３時２０分頃、津市美杉町下之川の山林で、「山から煙が見える」と１１９番があった。消防や滋賀県、名古屋市のヘリコプターが消火にあたっているが、同日午後７時現在も鎮火のめどは立っていない。三重県は同日夕、陸上自衛隊に災害派遣を要請した。津市消防本部によると、現場は民家から約２キロ離れており、建物被害やけが人は確認されていない。