「広島３−１ＤｅＮＡ」（１９日、マツダスタジアム）広島が５月初連勝。本拠地でのＤｅＮＡ戦は、４試合目で今季初勝利となった。先発・床田が“４度目の正直”を果たした。今季４度目のＤｅＮＡ戦。初回を三者凡退で立ち上がると、四回まで２四球を与えるも、１安打しか許さない安定感抜群の投球で試合をつくった。四回に２点の援護点をもらうと、以降は粘りの投球。五、六回はともに先頭打者に二塁打を浴びるも、後続を断