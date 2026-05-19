「ぶりっ子イジリは、たぶん違うし……」俳優の田中みな実が、最近のバラエティ番組で“緊張”する理由とは――。田中みな実○“ぶりっ子キャラ・あざと女王”でバラエティを席巻するも現在は“消極的”に田中は、9日のTBSラジオ『ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム』(毎週土曜18:30〜19:00)で、「バラエティに出るほうが緊張します。最近」と告白。その理由について、「私が知らない芸人さんというか。ご一緒したこと