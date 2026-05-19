【その他の画像・動画等を元記事で観る】声優・アーティストとして活動中の伊東健人が、2026年7月28日に東京・Veats Shibuyaにて開催する「4th LIVE“Bubblegum”」のチケット最速先行販売を開始した。本公演は平日夜の開催。伊東健人ならではのエネルギッシュなステージが期待されるライブとなっている。チケットは通常券種に加え、バングルライトとインスタントフォト風カードキーホルダーが付属する「グッズ付きチケット」も用