鹿児島県内の施設のトイレで10代の女性を盗撮した疑いで鹿児島市の塾経営の男が逮捕されました。 性的姿態等撮影の疑いで逮捕されたのは、鹿児島市中山1丁目の塾経営・吉岡敦之容疑者(34)です。 警察によりますと、吉岡容疑者は先月上旬、県内の施設のトイレに小型カメラを設置し、10代の女性を盗撮した疑いがもたれています。 吉岡容疑者と女性は面識があり、取り調べに対し容疑を認めているということです。 押収した小型