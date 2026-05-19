俳優の高岡早紀さん（53）が2026年5月7日、自身のインスタグラムを更新。メガネ姿のアップショットを披露した。「どうかしら？」高岡さんは、「友達のメガネがとても素敵で借りてみた。。どうかしら？」といい、頬に手を置いてメガネをかけた姿を投稿した。また、ハッシュタグをつけて「#メガネ女子」とコメントを添えている。インスタグラムに投稿された写真では、黒いトップスを着用。黒縁のメガネをかけ、頬に手を添えて、クー