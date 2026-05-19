岡山市出身 阪神・岡城快生選手 2025年12月 19日、倉敷マスカットスタジアムで年に1度のプロ野球公式戦、阪神対中日が行われました。この試合、岡山一宮高校出身で阪神のドラフト3位ルーキー、岡城快生が1番センターで先発出場しました。 地元の声援を受ける中、岡城は第1打席でレフト線を破る二塁打を放つと、4番・佐藤輝明のレフトへのタイムリーで、先制のホームを踏みます。 4回の守