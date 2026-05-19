２児の母である女優・吉瀬美智子のイメチェン姿が話題になっている。１９日までに更新したインスタグラムに「前髪作りました移動あるので、ゆる〜いファッション」とつづり、全身ショットをアップした。以前までの中央に分け、流していた前髪スタイルから大きく変え、前髪ありのショートヘア姿を披露。黒のＴシャツを合わせたカジュアルなコーデショットを公開した。この投稿に「ステキです。どんな恰好をされても、カッ