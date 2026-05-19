◆大相撲▽夏場所１０日目（１９日、両国国技館）西前頭１５枚目・欧勝海（鳴戸）が、西前頭９枚目・錦富士（伊勢ケ浜）を寄り切って、２勝８敗とした。連敗を７で止めたが「記憶が全くない。朝のことも覚えていない。それでけ集中していたのかもしれない」と語った。その後も付け人に自身がどのようなアップをしていたのか確認し、「本当に何も覚えていないです」と、苦笑いを浮かべた。来場所の幕内残留には、これ以上の負