◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神４―２中日（１９日・倉敷）中日は今季ワーストタイ、試合のなかった４月２３日以来の借金１３に戻った。同２４日からバンテリンドームのベンチに“お清め”の塩を盛って４連勝するなど一時は巻き返しの気配も見せたが、５月１０日から１分けを挟み４連敗。１６日に止めた後は再び２連敗だ。先発の金丸は今季ワースト１０安打を浴び、５回４失点で４敗目（３勝）。自身２連敗で黒星が先行した。初回