21:00 ウォラー米FRB理事、国際金融政策研究会議出席（質疑応答あり） レーンECBチーフエコノミスト、ECB・FRB共催金融政策会議出席 21:30 カナダ消費者物価指数（CPI）（4月） 予想0.8%前回0.9%（前月比) 予想3.1%前回2.4%（前年比) カナダ住宅建設許可（3月）21:30 予想3.8%前回-8.4%（前月比) 22:55 マクルーフ・アイルランド中銀総裁、欧州金融市場協会（AFME）会