◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神４―２中日（１９日・倉敷）阪神はドラ１四天王が躍動し、快勝を収めた。この日、ドラフト１位・立石がプロ初昇格して「６番・左翼」で１軍デビュー。３番・森下（２２年）、４番・佐藤（２０年）、５番・大山（１６年）とドラフト１位が並び、打線をけん引した。初回２死二塁で佐藤が左前適時打を放つと、２回には立石が左腕・金丸の初球ストレートを捉え、中前へプロ初安打。これに発奮したのか