ＡＢＥＭＡの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」で話題になった“おひなさま”こと長浜広奈（ひな）が大物女優との２ショットを公開した。１９日に自身のＳＮＳを更新した長浜は、インスタグラムに「ＹＴＶ『見取り図の間取り図ミステリー』ありがとうございました！私も素敵なお家に住めるように頑張ります」とつづると、番組オフショットを２枚アップ。パフスリーブのトップスにシアー素材