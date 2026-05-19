夫が気づき始めたのは、「できない」のではなく「やらない」という妻の姿勢でした。育児も家事も少しずつ手を抜いていくキュラ子。そしてその時間とお金が、まさかギャンブルに消えていたなんて…夫も最初は想像もしていなかったでしょう。借金の件といい、このまま目をつぶっていたらどこまでいってしまうのか、心配な予感しかしませんよね。>>【まんが】シングルファーザー離婚戦争記(ウーマンエキサイト編集部)