◆パ・リーグオリックス２―１ソフトバンク（１９日・京セラドーム大阪）オリックスが接戦を制し、連敗を「４」で止めた。貯金を再び６とし、首位・西武と０・５ゲーム差の２位をキープした。打線は初回、１死二、三塁から太田の２試合連続打点となる右犠飛で先制。２回は２死一塁から渡部の左前打がソフトバンク・近藤の失策を誘い、１点を追加した。先発・九里は５回４安打１失点、３奪三振の粘投でエスピノーザに並ぶチ