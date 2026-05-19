◆パ・リーグオリックス２―１ソフトバンク（１９日・京セラＤ）ソフトバンクは接戦を落として、借金生活に逆戻りとなった。「慶弔休暇特例」で１７日に登録抹消された近藤健介が復帰。「３番・左翼」で２安打を放ったが、打線はつながらず１得点のみ。先発の大津亮介は初回に先制点を許すと、２回に近藤の適時失策で２点目を失った。３回以降は粘りを見せて６回まで無失点に抑えたが、無傷の５連勝とはならずに今季初黒星