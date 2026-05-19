◇プロ野球 セ・リーグ 阪神 4-2 中日(19日、倉敷)中日は阪神とのカード初戦を落とし、2連敗となりました。先発の金丸夢斗投手は前回から中6日でのマウンド。しかし初回の立ち上がり、阪神先頭の岡城快生選手に2塁打を浴びてピンチを招くと、佐藤輝明選手にタイムリーを許して1点を失います。さらに3回に佐藤選手に2ランを浴びると、5回にも大山悠輔選手にタイムリーを打たれてこの試合4失点。この日は10安打を浴びて5回まででマウ