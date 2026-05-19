◇プロ野球 セ・リーグ 阪神 4-2 中日(19日、倉敷)阪神が中日との3連戦の初戦を制しました。先発マウンドは今季2戦2勝の西勇輝投手。初回から得点圏にランナーを背負いますが、無失点で立ち上がります。打線は直後の1回裏、2アウト2塁のチャンスで4番・佐藤輝明選手が3塁強襲の鋭い当たりを放ちます。この打球がレフトまで転がる間に2塁から岡城快生選手が生還し、中日先発・金丸夢斗投手から幸先よく1点を先制しました。続く2回の