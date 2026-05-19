◇セ・リーグヤクルト0―2巨人（2026年5月19日いわき）今季初登板初先発だったヤクルト・高橋奎二は5回6安打6奪三振で2失点。初回の失点が響いて初黒星を喫した。「立ち上がりに甘い球が多く、痛打されてしまって」。左腕は初回、先頭・平山に先頭打者本塁打を被弾。2死後にダルベックに三塁打を許し、大城の中前適時打で2点目を失った。2回からは走者を出しても粘って無失点投球。高橋は「2回以降は少し修正して投げ