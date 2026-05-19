ヤクルト戦に先発した巨人・戸郷＝いわき巨人が7連勝。戸郷は丁寧にコースを突き、7回を無失点の好投で今季初勝利を挙げた。九回を締めた大勢が3セーブ目。一回に平山の先頭打者本塁打と大城の適時打で挙げた2点を守り切った。ヤクルトは高橋を援護できなかった。