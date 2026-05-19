「ヤクルト０−２巨人」（１９日、ヨークいわきスタジアム）ヤクルトが２試合ぶり今季８度目の零敗。打線は巨人先発・戸郷を攻略できなかった。０−２の五回、１死から連打と四球で満塁としたが、内山が空振り三振、増田が中飛に倒れた。今季初登板の先発・高橋は５回６安打２失点。初回、１番の平山にいきなり先頭打者本塁打を被弾した。２死後にダルベックの右中間三塁打、大城の中前適時打でこの回２点を奪われた。その