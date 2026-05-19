4人組グループ・A.B.C-Zの五関晃一が19日、都内で行われた朗読劇シリーズ・VISIONARY READING「手紙」公開ゲネプロと囲み取材会に登壇した。【集合ショット】役衣装で登場！笑顔で手をふる五関晃一＆室龍太ら劇中にはコントシーンがあり、五関はラブレターズ・溜口佑太朗と十九人・松永勝とし（※松永の「とし」は漢数字の「五」に下が「心」）と共演。稽古初日の一番最初のシーンがコントだったという。五関は、溜口との掛け