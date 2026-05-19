DeNA戦に先発した広島・床田＝マツダ広島は床田が丁寧にコースを突き、6回を散発の3安打で無得点に抑えて2勝目を挙げた。0―0の四回にモンテロの2点打で均衡を破り、六回は坂倉の右前打で加点した。DeNAは反撃が遅く、4連敗。