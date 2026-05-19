4回西武無死一塁、長谷川が左越えに2ランを放つ＝上毛敷島西武が逆転勝ち。0―1の三回に西川の2号ソロで追い付き、四回に長谷川の5号2ランで勝ち越した。武内は7安打を浴びながらも要所を締め、7回1失点で3勝目。ロッテは打線があとひと押しを欠き、連勝が4で止まった。