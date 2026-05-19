◇セ・リーグ巨人2―0ヤクルト（2026年5月19日いわき）巨人の戸郷翔征投手（26）が19日のヤクルト戦で先発し、7回を5安打無失点の快投で今季初勝利を挙げた。昨年10月1日の中日戦以来、230日ぶりの勝利。チームは阿部慎之助監督政権下では最長タイとなる7連勝で貯金を今季最多の6とし、3位ながら首位ヤクルトとは1.5ゲーム差とした。「最近いいピッチングができていなかったですし、ここ1年半くらいですかね、苦しい投球