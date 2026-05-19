「ヤクルト０−２巨人」（１９日、ヨークいわきスタジアム）巨人が７連勝。開幕１軍を逃し、苦しみ続けた戸郷が三度目の正直で今季初勝利を挙げた。試合開始１分で先制パンチに成功した。リードオフマン・平山が初球を空振りし、「いい球がきていたので、ポイントを前でいきました」と修正。２球目にきた直球を左翼席に運び、プロ初の先頭打者本塁打で先制に成功した。また２死から４番・ダルベックが右中間への三塁打で好