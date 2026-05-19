5月19日朝、南魚沼市の田んぼで70代の男性がクマに襲われ顔にケガをしました。クマによる人身被害は県内ではことし初めてで、県は「クマ出没警戒注意報」を発表し注意を呼び掛けています。田植え真っ盛りの南魚沼市。しかし、田んぼには猟友会の姿がありました。猟友会の人「こう上がって川の方に行った。ここからちょうどきた足跡ある、草木折れている」5月19日午前9時ごろ、南魚沼市五箇の田んぼでクマが出没。自宅近くの田んぼ