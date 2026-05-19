（台北中央社）台湾で対中政策を担う大陸委員会の沈有忠（ちんゆうちゅう）副主任委員は19日、トランプ米大統領が「望まない」としている「台湾独立」について、国号や国旗、国歌を改めるなど、台湾が全く新しい国をつくろうと試みる動きを指すとし、政府は一貫して現状維持のために努力すると話した。トランプ氏は14、15両日に北京で行われた米中首脳会談の後、米FOXニュースのインタビューで台湾の独立は望まないとの立場を表明