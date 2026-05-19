元広島カープの羽月隆太郎被告（26）が5月16日、Xを更新。「ゾンビたばこ」と呼ばれる指定薬物のエトミデートを使用し、医薬品医療機器法違反の罪に問われた初公判の翌日、率直な心境と今後の動向を明かした。 【画像】大谷翔平の妻・真美子さん、ドジャース夫人会で輝く笑顔ファンも注目「ほんまに子供産んだんすか？」「なんなら1番美しい」 公判では、広島カープ所属選手の「ゾンビたばこ」