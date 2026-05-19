元広島東洋カープで、現在はチェコの野球チーム「Kotlarka Praha」でプレーする宇草孔基（29）のYouTube動画がSNSで話題になっている。 【画像】「真美子さんグッジョブ」大谷翔平、“実は苦手”な食べ物は？好き嫌い聞かれ「しょうがなく1個食べたり…」 宇草は2026年3月にYouTubeチャンネルを開設し、カープから戦力外通告を受けたことやチェコでの活動などを発信している。今回話題となった