ハンブルク・オープン 大会期間：2026年5月17日～2026年5月23日 開催地：ドイツ ハンブルク コート：クレー（赤土） 結果：[ファビオ コボリ] 0 - 2 [イグナシオ ブセ] 試合の詳細データはこちら≫ ハンブルク・オープン第3日がドイツ ハンブルクで行われ、男子シングルス1回戦で、第4シードのファビオ コボリとイグナシオ ブセが対戦した。 第1セットはイグナシオ ブセが6-2で